В Кремле отреагировали на данные о состоянии здоровья Ким Чен Ына

На вопрос РИА "Новости" ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле снова ответили на запрос СМИ, связанный с состоянием здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ыном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 мая заявил, что Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР.

Напомним, что глава КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, а 5 числа он пропустил важное событие - празднование дня рождения своего предка Ким Ир Сена. После этого журналисты из CNN опубликовали информацию о том, что состояние Ким Чен Ына сильно подорвано. Один эксперты говорили об осложнениях после операции, другие - о травме во время испытания ракет, третьи - о смерти политика или его вегетативном состоянии.

Представители Южной Кореи и дипломаты из китайского МИДа опровергают информацию об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. Телевидение Северной Кореи заявило, что лидер страны работает с документами. Центральная газета "Нодон синмун" говорит о том же. Однако журналисты так и не показали ни одного снимка политика после 11 апреля.

Фото: kremlin.ru