Глава КНДР мог травмироваться во время испытаний ракет.

Стало известно о возможной причине исчезновения Ким Чен Ына. О новой версии "пропажи" северокорейского лидера рассказали журналисты из южнокорейского издания Dong-a Ilbo. Они заявили, что возможной причиной отсутствия политика на публике могла стать травма, полученная Ким Чен Ыном во время испытания ракет и различных снарядов для них. Газета ссылается на сведения, предоставленные экс-представителем правящей партии Ли Чжон Хо.

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Напомним, что советник президента Южной Кореи по вопросам дипломатии и национальной безопасности Мун Чжон Ин рассказал, что Ким Чен Ын "жив и здоров". Политик работает. Разведка Южной Кореи не зафиксировала никаких подозрительных перемещений главы Северной Кореи.

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