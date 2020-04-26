Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

Ранее СМИ писали, что лидер КНДР перенес операцию на сердце.

В России не располагают информацией о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом журналистам рассказал руководитель депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

Чиновник отметил, что недавно встречался с послом КНДР в РФ и о тяжелом состоянии северокорейского лидера никто не говорил. Тайсаев отметил, что встреча состоялась около 10 дней назад.

Напомним, что в американских СМИ появилась информация о возможной смерти Ким Чен Ына. Сообщалось, что северокорейский лидер не появляется на публичных мероприятиях с 11 апреля, а до этого перенес операцию на сердце.

Видео: YouTube / NORTH KOREA NOW