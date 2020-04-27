С 13 апреля Ким Чен Ын находится в районе Вонсана.

Специальный советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает. Об этом чиновник рассказал журналистам американского телеканала CNN. Представитель по вопросам дипломатии и национальной безопасности Мун Чжон Ин добавил, что глава КНДР "жив и здоров".

Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров прокомментировал чиновник

Мун Чжон Ин заметил, что с 13 апреля Ким Чен Ын находится в районе Вонсана. Правительство Южной Кореи не зарегистрировало никаких подозрительных перемещений лидера Северной Кореи за этот период времени.

Напомним, что в центральном газете страны "Нодон синмун" опубликовали информацию о том, что Ким Чен Ын работает с документами. Глава КНДР отправил благодарности строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. Однако журналисты не приложили к статье новые фотографии политика, а сама дата послания не уточнена.

Американские СМИ "похоронили" Ким Чен Ына. Что известно к данному часу.

Фото и видео: Youtube/ CNN