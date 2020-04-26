В КНДР сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

Со специальным сообщением выступила центральная газета республики "Нодон синмун".

В воскресенье, 26 апреля, СМИ Северной Кореи рассказали о том, что глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил признательность рабочим крупнейшей стройки в Самчжиёне. Подробностей о состоянии здоровья и местоположении северокорейского лидера не поступало.

В этот же день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о поступлении в адрес Ким Чен Ына поздравительной телеграммы от главы КПРФ Геннадия Зюганова. Поздравление связано с годовщиной саммита лидеров РФ и КНДР во Владивостоке, который состоялся 25 апреля 2019 года.

Упоминание главы республики в медиа стало первым с 11 апреля, ранее Ким Чен Ын не появлялся на публике.

Накануне американские СМИ со ссылкой на своих коллег в Японии и Северной Корее сообщили о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье лидера Северной Кореи не соответствуют действительности. Политик надеется, что Ким Чен Ын чувствует себя хорошо. Об этом глава государства рассказал во время брифинга журналистам в Белом доме.

Фото: kremlin.ru