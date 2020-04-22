Глава США прокомментировал сообщения CNN, основанные на данных от разведки.

Дональд Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына. Об этом глава США рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Ранее разведывательное управление Америки заявило журналистам CNN о возможном критическом состоянии лидера Северной Кореи.

Президент США считает, что если глава КНДР действительно находится в критическом состоянии, то это серьезно, поэтому Трамп желает ему здоровья. Однако политик напомнил, что на данный момент информация, предоставленная телеканалом, не подтверждена официальными источниками.

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Напомним, что ранее информационное агентство Yonhap опровергло сведения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после перенесенной хирургической операции. Позже эти данные северокорейских журналистов подтвердили в администрации президента Южной Кореи.

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Видео: Youtube/ The White House