Данные о критическом состоянии Ким Чен Ына опровергли в Южной Корее

Администрация Южной Кореи не имеет доказательств плохого самочувствия северокорейского лидера.

Данные о критическом состоянии Ким Чен Ына опровергли в администрации Южной Кореи. Об этом сообщили журналисты агентства Yonhap. На данный момент источники Пхеньяна не могут подтвердить ухудшение состояния здоровья северокорейского лидера.

Нет никаких признаков, что его состояние ухудшилось, это неправда прокомментировало местное правительство

Напомним, что разведывательное управление США сообщило журналистам CNN о том, что Ким Чен Ын может находится в критическом состоянии после недавно проведенной хирургической операции. В доказательства теории телеканал привел факт того, что глава КНДР пропустил торжественные мероприятия в честь годовщины со дня рождения своего предка Ким Ир Сена, которые прошли 15 апреля. За несколько дней до этого Ким Чен Ына видели на заседании правительства.

КНДР осуществила пуск "неопознанных снарядов".