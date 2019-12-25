США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Америка мониторит состояние Км Чен Ына после хирургической операции.

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи. Об этом сообщили журналисты с телеканала CNN со ссылкой на собственный источник в администрации президента. Чиновники из Америки считают, что здоровье главы Госсовета КНДР может быть подорвано после перенесенного им хирургического вмешательства.

Телеканал выпустил сюжет, в котором напомнил, что 15 апреля Ким Чен Ын впервые за много лет не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии в честь 108-ой годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. В правительстве США мониторят сведения об угрозах для лидера КНДР после операции. На данный момент Центральное телеграфное агентство Кореи не прокомментировало причину отсутствия Ким Чен Ына на мероприятии.

Напомним, что в последний раз председателя Госсовета КНДР видели на публике 11 апреля. Тогда он проводил встречу Политбюро Трудовой партии по вопросам внутренней политики.

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