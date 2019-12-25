США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи. Об этом сообщили журналисты с телеканала CNN со ссылкой на собственный источник в администрации президента. Чиновники из Америки считают, что здоровье главы Госсовета КНДР может быть подорвано после перенесенного им хирургического вмешательства.
Телеканал выпустил сюжет, в котором напомнил, что 15 апреля Ким Чен Ын впервые за много лет не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии в честь 108-ой годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. В правительстве США мониторят сведения об угрозах для лидера КНДР после операции. На данный момент Центральное телеграфное агентство Кореи не прокомментировало причину отсутствия Ким Чен Ына на мероприятии.
Напомним, что в последний раз председателя Госсовета КНДР видели на публике 11 апреля. Тогда он проводил встречу Политбюро Трудовой партии по вопросам внутренней политики.
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