Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19 в стране.

Южная Корея назвала неизбежной вторую волну коронавируса. Об этом сообщили журналисты из местного издания The Korea Herald со ссылкой на представителей министерства здравоохранения.

Чиновники добавили, что правительство страны делает все необходимое, чтобы подготовиться к следующему распространению инфекции. В Министерстве здравоохранения добавили, что граждане Южной Кореи могут гордиться кривой, отражающей количество зараженных внутри страны. За последние сутки медики зарегистрировали только девять новых пациентов. Из этих случаев четверо заболевших являются медицинскими сотрудниками, которые контактировали с зараженными.

На данный момент в Южной Корее изучают возможность выборочного обследования на коронавирус самых бедных слоев населения. Постепенно власти подготавливаются к отмене введенных ранее ограничений, связанных с самоизоляцией.

Данные о критическом состоянии Ким Чен Ына опровергли в Южной Корее.