Американские СМИ "похоронили" Ким Чен Ына. Что известно к данному часу

С соответствующим сообщением выступила газета The New York Post.

Американские СМИ со ссылкой на своих коллег в Японии и Северной Корее сообщили о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Ссылаясь на "солидные источники", о новости сообщили замдиректора гонконгского спутникового телевидения HKSTV и японский журнал "Shūkan Gendai", который рассказал об ухудшении состояния здоровья Кима со ссылкой на хирурга.

Накануне стало известно, что китайские власти направили в Северную Корею группу медицинских экспертов. Сами северокорейские СМИ в основном сообщали о 88-летии основания армии страны. Сам глава КНДР не появлялся на публике с 11 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье лидера Северной Кореи не соответствуют действительности. Политик надеется, что Ким Чен Ын чувствует себя хорошо. Об этом глава государства рассказал во время брифинга журналистам в Белом доме.

Фото: kremlin.ru