МИД Китая не располагает информацией о здоровье Ким Чен Ына

Дипломат добавил, что Пекин и Пхеньян поддерживают дружеские отношения, так как они партнёры.

МИД Китая не располагает информацией о здоровье главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом журналистам рассказал представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

Он рассказал, что не располагает информацией о здоровье председателя госсовета КНДР. При этом, по словам Гэн Шуана, Китай поставил Корейской народной демократической республике медицинское оборудование для тестов на COVID-19. Дипломат добавил, что Пекин и Пхеньян поддерживают дружеские отношения, так как они партнёры.

Ранее стало известно о возможной причине исчезновения Ким Чен Ына. О новой версии "пропажи" северокорейского лидера рассказали журналисты из южнокорейского издания Dong-a Ilbo. Они заявили, что возможной причиной отсутствия политика на публике могла стать травма, полученная Ким Чен Ыном во время испытания ракет и различных снарядов для них. Газета ссылается на сведения, предоставленные экс-представителем правящей партии Ли Чжон Хо.

Видео: Youtube/ CNN