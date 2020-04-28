Дипломат по имени Тхэ Ен Хо рассказал, что у Ким Чен Ына могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые в КНДР скрывают от общественности.

Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Об этом рассказали американские журналисты из CNN. Телеканал ссылается на слова бывшего дипломата Тхэ Ен Хо. Специалист пояснил, что лидер Северной Корее уже давно может иметь серьезные проблемы со здоровьем.

Эксперт считает, что именно проблемы со здоровьем заставили Ким Чен Ына отказаться от присутствия на событии, посвященным дню рождению Ким Ир Сена. Для местных жителей факт того, что главы КНДР не было на мероприятии, выглядит "ненормально".

Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще. Ясно одно — он не может самостоятельно встать или нормально ходить прокомментировал дипломат

Тхэ Ен Хо рассказал, что состояние Ким Чен Ына держится в строгой секретности. Достоверные сведения доступны исключительно его супруге, сестре и близким помощникам. Дипломат напомнил, что о смерти предшественника Ким Чен Ына - Ким Чен Ира - мировая общественность узнала только спустя двое суток.

Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает.