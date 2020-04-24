Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына не соответствуют действительности

Он обвинил CNN в публикации некорректного сообщения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье лидера Северной Кореи не соответствуют действительности. Политик надеется, что Ким Чен Ын чувствует себя хорошо. Об этом глава государства рассказал во время брифинга журналистам в Белом доме.

Я думаю, что информация была некорректна. Давайте я скажу вам так. Я думаю, что сеть опубликовала некорректное сообщение прокомментировал президент США

Трамп заметил, что по его сведениям журналисты CNN при подготовке новостного материала использовали устаревшие документы. Напомним, что ранее журналисты CNN заявили, что власти США занимаются изучением ситуации с ухудшением здоровья Ким Чен Ына. Состояние здоровья северокорейского политика якобы могло ухудшиться после перенесенной хирургической операции.

Во время брифинга в Белом Доме Трамп игнорировал представителей телеканала CNN. Он не давал журналистке задавать вопросы. Корреспондентке удалось спросить президента страны о том, какие контакты Америка проводит в связи с полученными сведениями о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына. Трамп заметил, что хочет перейти к следующему вопросу, по причине того, "что вы не пишете правду".

CNN это фейковые новости. Не говорите со мной прокомментировал Трамп

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Видео: Youtube/ The White House