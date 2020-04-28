Кремль не имеет официальной информации от КНДР о состоянии Ким Чен Ына.

В Кремле отреагировали на новости о смерти Ким Чен Ына. По данным от пресс-секретаря президента России, на данный момент у Москвы нет официальной информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.В связи с этим Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов, связанных с этой темой.

Напомним, что глава КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, а 5 числа он пропустил важное событие - празднование дня рождения своего предка Ким Ир Сена. После этого журналисты из CNN опубликовали информацию о том, что состояние Ким Чен Ына сильно подорвано. Один эксперты говорили об осложнениях после операции, другие - о травме во время испытания ракет, третьи - о смерти политика или его вегетативном состоянии.

Представители Южной Кореи и дипломаты из китайского МИДа опровергают информацию об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. Телевидение Северной Кореи заявило, что лидер страны работает с документами. Центральная газета "Нодон синмун" говорит о том же. Однако журналисты так и не показали ни одного снимка политика после 11 апреля.





Видео: Youtube/CNN