СМИ показали Ким Чен Ына на публике

Северокорейского лидера не было видно 20 дней.

Средства массовой информации Северной Кореи распространили видео, на которых запечатлено первое публичное появление лидера КНДР Ким Чен Ына. Видео представили и южнокорейские СМИ.

На кадрах видно, как Ким Чен Ын 1 мая прибыл на церемонию завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо. Фото с лидером КНДР показал официальный печатный орган Трудовой партии и Центральное телеграфное агентство КНДР.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 мая заявил, что Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР. Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, а 5 числа он пропустил важное событие - празднование дня рождения своего предка Ким Ир Сена. После этого журналисты из CNN опубликовали информацию о том, что состояние Ким Чен Ына сильно подорвано. Один эксперты говорили об осложнениях после операции, другие - о травме во время испытания ракет, третьи - о смерти политика или его вегетативном состоянии.

Представители Южной Кореи и дипломаты из китайского МИДа опровергают информацию об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. Телевидение Северной Кореи заявило, что лидер страны работает с документами. Центральная газета "Нодон синмун" говорит о том же. Однако журналисты так и не показали ни одного снимка политика после 11 апреля.

Видео: YTN NEWS / YouTube