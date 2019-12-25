Он располагается вблизи аэропорта Пхеньяна.

США обнаружили в КНДР новый объект для запусков баллистических ракет. Об этом заявили представители Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в опубликованном докладе. Специалисты считают, что власти Северной Кореи практически завершили строительство нового объекта, расположенного около Пхеньянского международного аэропорта. Американцы уверены, что он будет использоваться в качестве места для запуска межконтинентальных ракет.

В США считают, что в КНДР намерены усилить собственное вооружение, а также продолжать заниматься развитием ракетной программы. На новой площадке с площадью в 442,3 квадратных метра военные смогут размещать ракеты любого типа. на желание КНДР использовать баллистические ракеты указывает ряд факторов. В список входят такие показатели как близость объекта к заводам по изготовлению деталей для снарядов, а также конфигурация строящихся зданий. Территория обустраивается властями страны с 2016 года.

В Южной Корее сообщили о выстрелах на границе с КНДР.