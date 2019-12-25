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В Южной Корее сообщили о выстрелах на границе с КНДР
Сегодня, 9:29
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fvbykov

В Южной Корее сообщили о выстрелах на границе с КНДР

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Информацию о происшествии сообщили в агентстве "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

На границе Северной и Южной Кореи утром 3 мая произошла перестрелка. Как сообщили в агентстве "Рёнхап", несколько выстрелов произошло в восьмом часу утра по местному времени.

Отмечается, что выстрелы были произведены в направлении наблюдательного поста Южной Кореи в центральной части демаркационной линии. По инструкции военные ответили двумя выстрелами в сторону КНДР.

О материальных или человеческих жертвах не сообщается. Теперь военные Южной Кореи находятся в состоянии готовности и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что Япония запретила въезд в страну из России. Чиновники запретили гражданам РФ, Белоруссии и Украины выезд из страны на собственную территорию. Отметим, что в "стоп-списке" находятся еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Видео: YouTube / The Sun

Теги: кндр, корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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