Граждане 14 стран временно не смогут попасть на территорию Японии.

Япония запретила въезд в страну из России. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на правительственный штаб страны по вопросам борьбы с распространением коронавируса. Чиновники запретили гражданам РФ, Белоруссии и Украины выезд из страны на собственную территорию. Отметим, что в "стоп-списке" находятся еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Глава японского правительства добавил, что страна продлевает приостановку выдачи виз для иностранцев. Ограничения будут действовать до конца мая. Эти требования дополнительно распространили на ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Оман, Перу и Доминиканскую Республику. В список вошли 87 стран. Ранее в перечень оказались добавлены США, Китай, Южная Корея, европейские государства и страны Юго-Восточной Азии.

Напомним, что в конце марта Россия и Япония приостановили авиационное сообщение друг с другом.

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