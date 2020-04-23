Японцы постарались сохранить советскую атмосферу кукольного мультфильма.

В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку. Об этом сообщили представители студии Anime News Network. Аниматоры рассказали, что персонажи короткометражки разговаривают на японском языке. Однако для иностранцев важным моментом было воссоздать ретро-атмосфера оригинального советского "кукольного" мультфильма. Для этого японцы использовали подходящее музыкальное сопровождение и декорации.

Напомним, что мультфильм не станет первым в Японии, в котором главными героями являются крокодил Гена и Чебурашка. Еще 17 лет назад студия SP International выкупила у "Союзмультфильма" права на распространение по Японии собственных мультфильмов про персонажей Эдуарда Успенского. Соглашение действует до 2023 года. В 2010 году в Японии выпустили рисованный сериал, который состоял из 26 эпизодов. В 2013 году про Гену и Чебурашку вышел полнометражный фильм.

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Видео: Youtube/ 公式チェブラーシカチャンネル