Япония и МОК сошлись на том, что игры нельзя отменять.

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год. Об этом договорились власти Японии и Международный Олимпийский комитет.

Стороны обсуждали возможность переноса Олимпиады в Токио в связи с коронавирусом. После принятия решения премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил перед журналистами.

Там он рассказал, что Япония и МОК сошлись на том, что игры нельзя отменять. Поэтому было принято решение о переносе.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона.

Видео: YouTube / CGTN