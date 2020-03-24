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Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

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Япония и МОК сошлись на том, что игры нельзя отменять.

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год. Об этом договорились власти Японии и Международный Олимпийский комитет.

Стороны обсуждали возможность переноса Олимпиады в Токио в связи с коронавирусом. После принятия решения премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил перед журналистами.

Там он рассказал, что Япония и МОК сошлись на том, что игры нельзя отменять. Поэтому было принято решение о переносе.
Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона.

Видео: YouTube / CGTN

Теги: коронавирус, мок, олимпиада, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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