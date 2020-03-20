УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона

Ранее был предложен вариант закончить все турниры до конца июня.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона. В связи с эпидемией коронавируса большинство национальных и европейские клубные турниры были приостановлены минимум на месяц.

Сначала, согласно рекомендациям от УЕФА, всем странам предлагали вариант завершить сезон до 30 июня. Но вскоре поступило предложение рассмотреть резервные даты - 31 июля и 31 августа. Также в ближайшее время рабочая группа УЕФА будет решать вопросы с контрактами игроков, чьи соглашения с клубами завершатся в конце мая или июня.

Напомним, что УЕФА не будет менять название Евро-2020 в связи с переносом турнира на лето следующего года.

Видео: YouTube / Victor Productions