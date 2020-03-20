УЕФА не будет менять название Евро-2020, несмотря на перенос

Об этом заявила пресс-служба организации в Twitter.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) не собирается менять название Евро-2020 в связи с переносом турнира на лето 2021 года из-за эпидемии коронавируса.

"Хотя по плану турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, он будет называться Евро-2020" - сообщается в заявлении УЕФА в официальном аккаунте в Twitter.

Напомним, решение провести чемпионат Европы в следующем году было принято 17 марта. Сначала об этом сообщила Норвежская футбольная федерация на своем официальном сайте. Затем президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил информацию.

Ранее стало известно, что в центре Санкт-Петербурга обновили таймер обратного отсчета до начала Евро-2020.

Фото: Twitter / @UEFA