В центре Петербурга обновили таймер обратного отсчета до Евро-2020

Сегодня могло быть 87 дней до начала турнира.

Как сообщает портал "Фонтанка.ру", таймер обратного отсчета до начала чемпионата Европы по футболу обновился до актуального срока. Он был установлен в декабре прошлого года в пешеходной зоне Большой Морской улицы.

На табло появилась надпись "450 дней до старта Евро-2020". Это связано с тем, что по итогам общего собрания УЕФА с представителями футбольных ассоциаций турнир был перенесен на лето следующего года в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча чемпионата Европы: три встречи в рамках группового этапа и одна в рамках четвертьфинала.

Ранее мы писали о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам в связи с переносом турнира.

Видео: Питер ТВ