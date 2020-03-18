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В центре Петербурга обновили таймер обратного отсчета до Евро-2020

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Сегодня могло быть 87 дней до начала турнира.

Как сообщает портал "Фонтанка.ру", таймер обратного отсчета до начала чемпионата Европы по футболу обновился до актуального срока. Он был установлен в декабре прошлого года в пешеходной зоне Большой Морской улицы.

На табло появилась надпись "450 дней до старта Евро-2020". Это связано с тем, что по итогам общего собрания УЕФА с представителями футбольных ассоциаций турнир был перенесен на лето следующего года в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча чемпионата Европы: три встречи в рамках группового этапа и одна в рамках четвертьфинала.

Ранее мы писали о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам в связи с переносом турнира.

Видео: Питер ТВ

Теги: евро 2020, коронавирус, санкт петербург евро 2020
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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