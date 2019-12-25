Станислав Черчесов обратился к болельщикам сборной России после переноса Евро-2020

Главный тренер национальной команды призвал беречь себя и своих близких.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выложил видео-обращение к болельщикам на официальной странице команды в Twitter. Сегодня стало известно, что Евро-2020 перенесли на следующий год в связи с эпидемией коронавируса.

"Друзья, есть решение, которое приняло УЕФА: Евро-2020 пройдет в следующем году. Мы прекрасно знаем, как вы за нас болели и поддерживали. Понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем турнир, к которому мы стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя и своих близких. Мои пожелания вам - набраться терпения и удачи" - сказал Черчесов.

Ранее стало известно, что РФС отменил товарищеские матчи сборной России против Швеции и Молдавии.

Фото: Официальный сайт РФС