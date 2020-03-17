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Товарищеские матчи сборной России по футболу отменены

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Наша команда должна была встретиться со Швецией и Молдавией.

Российский футбольный союз (РФС - прим.) на своем официальном сайте сообщил об отмене товарищеских матчей сборной России, запланированные на конец марта, в связи с эпидемией коронавируса.

Команда Станислава Черчесова должна была провести две встречи в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020. 28 марта наша сборная планировала сыграть со Швецией в Стокгольме, а 31 марта - с Молдавией в Кишиневе. Также были отменены мартовские сборы в Новогорске.

Ранее УЕФА официально подтвердил информацию о переносе Евро-2020 на следующий год.

Фото: VK / @teamrussia

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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