УЕФА официально подтвердил перенос Евро-2020 на следующий год

Президент организации Александер Чеферин выступил с заявлением о переносе турнира.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) на своем официальном сайте подтвердил информацию о решении перенести чемпионат Европы на 2021 год.

Президент организации Александер Черефин выступил с заявлением о принятом решении по итогам видео-конференции с представителями футбольных ассоциаций.

"Здоровье болельщиков, персонала и игроков должно быть нашим главным приоритетом, и поэтому УЕФА предложила ряд вариантов, при которых все текущие соревнования могли благополучно завершиться. Горжусь реакцией моих коллег. Все понимали, что им нужно пожертвовать чем-то, чтобы достичь лучшего результата. Мы сделаем все для дальнейшего развития футбола в 55 странах, которые входят в состав организации" - цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.

Также по итогам совещания было принято решение перенести на лето 2020 года все товарищеские матчи, а также игры плей-офф, по итогам которых должны были определиться все участники финальной стадии чемпионата Европы.

Ранее мы писали о том, что новость о переносе Евро-2020 на лето следующего года появилась на официальном сайте Норвежской футбольной ассоциации.

Фото: UEFA.com