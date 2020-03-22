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РФ ограничит авиасоообщение с Вьетнамом, Турцией, Японией и Таиландом

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Об этом ТАСС сообщили в Росавиации.

В воскресенье, 22 марта, от Росавиации поступило сообщение об ограничении авиасообщения с рядом стран, где были выявлены очаги коронавируса COVID-19. В частности с 23 марта будут ограничены полеты в Турцию (останутся только рейсы в Стамбул), Японию (останется Токио), Вьетнам (останется Ханой) и Таиланд (останется Бангкок).

Авиакомпаниям из РФ дано право выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения путешественников домой. В случае Турции перевозчики смогут совершать чартерные рейсы до полного вывоза граждан РФ.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Грузии вводит ограничения на период ЧП. Закрывается авиасообщение и запрещено пересечение госграниц страны, кроме перевозки грузов. Однако установление комендантского часа и карантина не планируется.

Теги: авиация, россия, самолеты, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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