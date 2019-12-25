Грузия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент страны уже одобрила инициативу.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 21 марта объявил о необходимости введения в стране режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что решение принято в результате заседания координационной группы по вопросу противодействия инфекции. Его утвердила президент страны Саломе Зурабишвили.

Правительство Грузии вводит ограничения на период ЧП. Закрывается авиасообщение и запрещено пересечение госграниц страны, кроме перевозки грузов. Однако установление комендантского часа и карантина не планируется.

Режим ЧП введен до 21 апреля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что режим ЧП из-за распространения коронавируса был введен в Финляндии. Власти страны с 19 марта ограничиили движение через границы.