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Финляндия ограничила движение через границу с 19 марта

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Планируется, что новый режим продлится до 13 апреля.

Глава МВД Финляндии Мария Охисало объявила, что власти страны с 19 марта ограничивают движение через границы страны. Причиной этому стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Пункты пропуска на восточной границе страны с Россией ограничивают движение и часы работы. На границы Финляндии со странами Шенгенского соглашения вернется таможенный контроль. 

Ограничения не будут действовать для грузовых перевозок. Режим будет введен с полуночи 19 марта и ориентировочно продлится до 13 апреля. 

Ранее мы сообщали о том, что в Финляндии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайного положения

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Теги: граница, финляндия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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