Финляндия ограничила движение через границу с 19 марта

Планируется, что новый режим продлится до 13 апреля.

Глава МВД Финляндии Мария Охисало объявила, что власти страны с 19 марта ограничивают движение через границы страны. Причиной этому стало распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Пункты пропуска на восточной границе страны с Россией ограничивают движение и часы работы. На границы Финляндии со странами Шенгенского соглашения вернется таможенный контроль.

Ограничения не будут действовать для грузовых перевозок. Режим будет введен с полуночи 19 марта и ориентировочно продлится до 13 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Финляндии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайного положения.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19, от которого пока не придумали лекарства, продолжает набирать обороты. По последним данным, в мире зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения. При этом шесть из них – в России. О статистике распространения заболевания в нашей стране, фейках, возможных угрозах, а также прогнозах врачей читайте в нашем материале.