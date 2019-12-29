Коронавирус в России: последние новости

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19, от которого пока не придумали лекарства, продолжает набирать обороты. По последним данным, в мире зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения. При этом шесть из них – в России. О статистике распространения заболевания в нашей стране, фейках, возможных угрозах, а также прогнозах врачей читайте в нашем материале.

Сколько заболевших коронавирусом в России

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в РФ были выявлены в Забайкалье и Тюменской области в конце января. Тогда под надзор врачей попали граждане Китая. Пациентов поместили на карантин и в середине февраля выписали по причине выздоровления.

Еще троих заразившихся сняли с круизного лайнера Diamond Princess. На этот раз инфекцию обнаружили у россиян. Путешественников эвакуировали в Казань. Сейчас пациенты чувствуют себя нормально – у них нет повышенной температуры или каких-либо других симптомов болезни.

После случившегося Diamond Princess поставили на карантин в японской гавани Йокогама. Установлено, что разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга. Всего на зараженном судне находилось около 3700 пассажиров из более чем 50 стран. В воскресенье, 1 марта, с круизного лайнера эвакуировали последнюю группу людей.

Шестой случай заболевания COVID-19 зафиксировали в Москве. Житель столицы привез коронавирусную инфекцию из Италии. По заявлению вице-премьера России Татьяны Голиковой, у него легкая форма болезни. В настоящий момент все люди, контактирующие с россиянином, находятся под медицинским наблюдением.

Заболеет ли Россия коронавирусом

В среду, 4 марта, президент России Владимир Путин сообщил о массовом распространении фейков о якобы массовых заражениях россиян коронавирусом. Глава государства отметил, что лжеинформация поступает из-за границы и направлена на то, чтобы посеять панику среди населения. Об этом пишет "Интерфакс".

В настоящий момент специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB выявила более 9,5 тысяч постов, репостов и иных публикаций с голосовым сообщением, содержащим одну и ту же информацию. Утверждается, что власти страны скрывают данные о массовом заражении москвичей. Гендиректор компании Илья Скачков назвал это информационным вбросом.

Эпидемия коронавируса в России

Член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный назвал приблизительный срок начала эпидемии коронавируса в России. По словам специалиста, основного всплеска стоит ждать в конце апреля – первых числах мая 2020 года.

По словам Куринного, в случае легкой формы, жители страны будут переносить коронавирус как обычную простуду. Как именно будет развиваться ситуация в тяжелых вариантах – неизвестно. Специалист не уверен, что у российских медиков хватит ресурсов.

Симптомы коронавируса

В инкубационный период, который длится до 7 дней, у заболевшего появляются такие симптомы, как недомогание и ломота. В период острой фазы появляется усталость, кашель, боль в горле, озноб, насморк, головокружение, головная боль, тошнота. У человека повышается температура, затрудняется дыхание, пропадает аппетит.

После острой фазы наступает тяжелая фаза заболевания со следующими симптомами: появляется тахикардия, боль в животе, боль в грудной клетке, сильный кашель, одышка, жидкость в легких. Подробнее ознакомиться с симптомами можно в специальном материале Piter.TV.

Коронавирус лечение

В настоящий момент вакцины от COVID-19 не существует. Не смотря на это, в мире с начала эпидемии выздоровело более 50 тысяч человек. В основном лечение строится на использовании антибиотиков и противовирусных препаратов.

Для того чтобы вылечить легкую форму, требуется в среднем неделя. Для лечения тяжелой формы – примерно две недели.

Как защитить себя от коронавируса

Меры профилактики от коронавируса достаточно просты. Медики рекомендуют:

1. Ничего не трогать в общественных местах;

2. Как можно чаще мыть руки и пользоваться антибактериальными средствами;

3. Избегать мест с большим скоплением людей;

4. Не общаться с людьми, у которых есть признаки простуды, или с теми, кто недавно вернулся из стран со вспышкой коронавируса;

5. Как можно чаще проветривать помещение;

6. В случае ухудшения самочувствия – незамедлительно обратиться к врачу.

Коронавирус последние новости

Сегодня странами-лидерами по числу заразившихся коронавирусом людей являются Китай (80270 человек), Южная Корея (5621), Италия (2502), Иран (2336), Япония (293), Франция (212), Германия (203). На онлайн-карте отражена вся информация, отражающая статистику заболевания коронавирусом по странам.

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com, Piter.TV