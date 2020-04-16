В Японии ввели режим ЧС на всей территории страны из-за COVID-19

Режим действует до 6 мая.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Японии расширили режим ЧС на всю территорию страны из-за COVID-19. Об этом в прямом эфире объявил премьер-министр Синдзо Абэ.

Мы исходим из того, чтобы снизить потоки людей на "золотую неделю". Мы призываем жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости, в также просим воздержаться от поездок во время праздников сказано в сообщении.

Отмечается, что режим ЧС будет действовать до 6 мая. Известно, что власти теперь будут вправе требовать закрытия школ и ряда других заведений.

Ранее соответствующий режим был введен только в Токио, Осаке, Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хеге и Фукуоке.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп объявил о пройденном пике пандемии COVID-19.

Видео: Youtube/テレ東NEWS