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Трамп объявил о пройденном пике пандемии COVID-19

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Он не исключил, что некоторые американские штаты могут вновь "открыться" еще до 1 мая.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что США прошли пик пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп. 

Он не исключил, что некоторые американские штаты могут вновь "открыться" еще до 1 мая.

Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев

скзаано в сообщении.

Напомним, что США лидируют по количеств зараженных COVID-19 и по числу летальных исходов от инфекции. По последним данным, в Америке подтверждено 614 482 случая заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что Китай прокомментировал версию о создании коронавируса в лаборатории в Ухане.

Видео: Youtube/The Telegraph

Теги: коронавирус, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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