Трамп объявил о пройденном пике пандемии COVID-19

Он не исключил, что некоторые американские штаты могут вновь "открыться" еще до 1 мая.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что США прошли пик пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп.

Он не исключил, что некоторые американские штаты могут вновь "открыться" еще до 1 мая.

Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев скзаано в сообщении.

Напомним, что США лидируют по количеств зараженных COVID-19 и по числу летальных исходов от инфекции. По последним данным, в Америке подтверждено 614 482 случая заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что Китай прокомментировал версию о создании коронавируса в лаборатории в Ухане.

Видео: Youtube/The Telegraph