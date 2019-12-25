Китай прокомментировал версию о создании коронавируса в лаборатории в Ухане. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление на брифинге официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник подчеркнул, что версия об искусственном появлении SARS-CoV-2 не имеет под собой научного обоснования.

Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств прокомментировал представитель МИДа Китая

Напомним, что ранее журналисты американского телеканала Fox News заявили, что "нулевой пациент" с коронавирусом появился в лаборатории Уханя. СМИ сослалось на собственные источники, которые якобы видели "правительственные документы". Эксперты рассказали, что сотрудник Института вирусологии их Уханя заразился инфекцией от летучей мыши, над которой проводились опыты.

ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.