ООН раскритиковала решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ

Антониу Гутерреш не считает, что во время пандемии нужно сокращать финансирование ВОЗ.

В ООН раскритиковали решение Трампа о приостановке финансирования ВОЗ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. Специалист считает, что на данный момент нельзя сокращать денежные ресурсы, которые выделяются гуманитарным организациям. Особенно это касается организаций, которые ведут борьбу с распространением коронавируса в мире и исследуют инфекцию. По словам Гутерреша, мировая общественность должна сплотиться, чтобы остановить пандемию COVID-19 и разобраться с его "разрушительными последствиями".

Напомним, что Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ. Это связано с тем, что организация, по мнению политиков из США, допустила ошибки в ситуации с коронавирусом. Глава Белого дома призвал руководство ВОЗ провести расследование о том, кто ответственен за "сокрытие" мировой угрозы в виде распространения COVID-19.

Трамп намерен снять ограничения на поездки с Европой "в подходящее время".