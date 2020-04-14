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Трамп намерен снять ограничения на поездки с Европой "в подходящее время"

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Ограничения на въезд в США туристов из Европы продолжает действовать.

Дональд Трамп намерен снять ограничения на поездки с Европой "в подходящее время". Об этом глава США рассказал во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик отметил, что правительство страны снимет введенные ограничения на поездки тогда, когда это позволят обстоятельства и эпидемиологическая обстановка в мире.

Я хочу сделать это в подходящее время

прокомментировал спикер

Напомним, что глава государства ввел запрет на въезд в США из стран Шенгенского соглашения. Запрет действует с 14 марта. По словам Трампа, данные меры были предприняты на 30-дневный срок. Однако в самом документе не оговаривается срок завершения ограничений. В связи с этим они продолжают действовать и по настоящее время. 

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом.


 

Теги: дональд трамп, европа, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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