Несколько дней количество уровень новых заболеваний в США оставался плоским.

Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Об этом политик рассказал во время брифинга с журналистами в Белом доме. По мнению главы государства, местное правительство эффективно справляется с распространением инфекции по стране. Количество зараженных в Америке остается прежним в течение нескольких дней.

На выходных уровень новых заболеваний оставался плоским, плоским по всей стране...Ясно, что стратегия по сокращению распространения [коронавируса] работает прокомментировал спикер

Напомним, что главный инфекционист США Энтони Фаучи заметил, что выравнивание эпидемии коронавируса наблюдается только в отдельных районах страны. В частности, ситуация затрагивает эпицентр вспышки инфекции - Нью-Йорк.

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Видео: Youutbe/Guardian News