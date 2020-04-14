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Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

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Несколько дней количество уровень новых заболеваний в США оставался плоским.

Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Об этом политик рассказал во время брифинга с журналистами в Белом доме. По мнению главы государства, местное правительство эффективно справляется с распространением инфекции по стране. Количество зараженных в Америке остается прежним в течение нескольких дней.

На выходных уровень новых заболеваний оставался плоским, плоским по всей стране...Ясно, что стратегия по сокращению распространения [коронавируса] работает

прокомментировал спикер

Напомним, что главный инфекционист США Энтони Фаучи заметил, что выравнивание эпидемии коронавируса наблюдается только в отдельных районах страны. В частности, ситуация затрагивает эпицентр вспышки инфекции - Нью-Йорк.

Дональд Трамп оценил сделку ОПЕК+.

Видео: Youutbe/Guardian News

Теги: дональд трамп, коронавирус, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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