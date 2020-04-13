Дональд Трамп оценил сделку ОПЕК+. Об этом глава США рассказал в собственном Twitter-аккаунте. Политик пояснил, что новое соглашение между нефтедобывающими странами позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетическом секторе Америки. Личной благодарности Трампа удостоились президент России и король Саудовской Аравии, которые смогли договориться после недавно провалившегося договора.
Прекрасная сделка для всех!
прокомментировал Трамп
Напомним, что 12 апреля состоялся телефонный разговор между лидерами РФ, США, и Саудовской Аравии. Политики поддержали договоренность по ОПЕК+. Речь идет о поэтапном сокращении объема добычи нефти. Это решение позволит стабилизировать глобальные рынки и обеспечит устойчивость мировой экономики.
РФ и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса, считают СМИ.
Видео: YouTube/The White House
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