РФ и Саудовская Аравия спасли нефтяной сектор США от коллапса, считают СМИ

К такому мнению пришли журналисты The New York Times.

Эксперт по энергетике и ближневосточной политике из американского Совета по международным отношениям Эми Майерс Джаффе заявила, что американский нефтяной сектор избежал худшего развития событий после совместного договора членов ОПЕК+, России и Саудовской Аравии.

Как приводится в материале газеты The New York Times, худшая часть ценовой войны в мировом нефтяном секторе осталась позади, РФ и Саудовская Аравия отступили от угроз направить на перенасыщенный рынок дополнительные объемы энергоносителя в надежде на ослабление американских нефтедобывающих компаний.

В СМИ посчитали, что "игра нанесла ущерб" двум странам, которые объявили о достижении предварительной договоренности о сокращении добычи.

Отметим, что президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме до этого заявлял, что члены ОПЕК+ близки к соглашению по стабилизации энергетического мирового рынка и сокращению объемов добычи топлива.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин остался доволен достигнутыми договорённостями. Москва уверена, что ситуацию на мировых рынках энергоносителей получится стабилизировать.

Видео: YouTube / The White House