Владимир Путин остался доволен достигнутыми договорённостями.

В Кремле посчитали сделку ОПЕК+ состоявшейся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин остался доволен достигнутыми договорённостями. Москва уверена, что ситуацию на мировых рынках энергоносителей получится стабилизировать.

При этом Песков подчеркнул, что уступки, на которые пошёл Кремль — это не поражение, ведь от этого выигрывает мировая экономика.

Здесь есть только выигравшие от этого решения, - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что в плюсе остаются страны, которые добывают нефть, и те, которые её потребляют.

Ранее мы сообщали, что России придется снизить добычу нефти больше всех в мире. Об этом говорится в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК. Документ утвержден по итогам заседания стран-участниц соглашения, которое состоялось 9 апреля 2020 года.

На данный момент известно, что Россия сократит добычу топлива на 1,8 млн баррелей ежесуточно по сравнению с мартовскими показателями. Главные участники сделки пошли на равное сокращение добычи ресурса - по 22%.