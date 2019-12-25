РФ ежедневно будет добывать на 1,8 млн баррелей нефти меньше, чем сейчас.

России придется снизить добычу нефти больше всех в мире. Об этом говорится в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК. Документ утвержден по итогам заседания стран-участниц соглашения, которое состоялось 9 апреля 2020 года.

На данный момент известно, что Россия сократит добычу топлива на 1,8 млн баррелей ежесуточно по сравнению с мартовскими показателями. Главные участники сделки пошли на равное сокращение добычи ресурса - по 22%. Они снизят показатели с 11 млн до 8,5 млн баррелей за сутки. Саудовская Аравия по сравнению с мартом не будет добывать ежесуточно по 1,3 млн баррелей нефти.

В ОПЕК рассказали, что заключенная сделка будет действовать на протяжении двух лет. Спустя полтора года стороны могут пересмотреть соглашение. В совокупности все страны ОПЕК+ решили суммарно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на следующие два месяца, а затем на 8 млн баррелей в течение следующего полгода и еще на 6 млн баррелей в следующие 16 месяцев.

Мексика готова снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в день.



