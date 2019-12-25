Стране предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Мексика готова снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в день. Об этом сообщила глава Минэнерго страны Росио Нале после завершения переговоров по сделке ОПЕК+. По данным официального представителя ведомства, Мексика сократит добычу ресурсов в течение следующих двух месяцев.Напомним, что Мехико добыло 1,781 млн баррелей за март 2020 года.

В Минэнерго Азербайджана заметили, что страны-участницы сделки предлагали Мексике снизить добычу топлива на 400 тысяч баррелей в стуки в следующие два месяца по сравнению с октябрем 2018 года.Однако от данного предложения государственная делегация отказалась и покинула переговоры.

Напомним, что страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти. Сделка будет осуществлена только случае участия в ней Мексики. Журналисты добавили, что в четверг обсуждения продолжались более 10 часов. Они возобновятся в пятницу на базе "большой двадцатки".

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