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Песков рассказал о позиции России на переговорах по нефти

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20 апреля пройдёт встреча министров энергетики стран "большой двадцатки".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о российской позиции на переговорах по нефти. Он заявил, что главная цель Москвы - координация действий для стабилизации рынка энергоносителей. Его слова передаёт "Интерфакс".

По словам Пескова, именно такую позицию Россия будет отстаивать на ближайшем заседании ОПЕК+, которое состоится 9 апреля. Помимо России там будет участвовать семь стран — крупных экспортёров нефти.

Также 20 апреля пройдёт встреча министров энергетики стран "большой двадцатки".

Ранее Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.

Видео: kremlin.ru

Теги: g20, нефть, опек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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