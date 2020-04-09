Песков рассказал о позиции России на переговорах по нефти

20 апреля пройдёт встреча министров энергетики стран "большой двадцатки".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о российской позиции на переговорах по нефти. Он заявил, что главная цель Москвы - координация действий для стабилизации рынка энергоносителей. Его слова передаёт "Интерфакс".

По словам Пескова, именно такую позицию Россия будет отстаивать на ближайшем заседании ОПЕК+, которое состоится 9 апреля. Помимо России там будет участвовать семь стран — крупных экспортёров нефти.

Также 20 апреля пройдёт встреча министров энергетики стран "большой двадцатки".

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Видео: kremlin.ru