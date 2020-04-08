Правительство должно создать пакет антикризисных мер, эквивалентный 7% ВВП страны.

Алексей Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму. Об этом сообщили "РБК". По данным журналистов. Глава Счетной палаты рассказал, что России следует создать пакет антикризисных мер на сумму, которая будет эквивалентная не менее 7 процентам от общего ВВП. Это поможет чиновникам спасти экономику государства от потрясений, которые приходят из-за пандемии коронавируса и снижения котировок на нефть.

По словам Алексея Кудрина, заявленная на данный момент правительственная поддержка эквивалентная пяти процентам от ВВП страны, если включать в расчеты выпадающие нефтяные доходы. Первый обновленный пакет антикризисных мер достигает 1,4 трлн рублей. При этом по прогнозам экспертов, выпадающие доходы только из федерального бюджета составят около 3-4 трлн рублей. В дополнение к этому пакету, властям необходимо предоставить экономическим отраслям стимулирующие средства поддержки на 2-3% от ВВП. Итоговая сумма должна составлять около 7,7 трлн рублей. Чтобы обеспечить данный показатель, Россия может пойти на увеличение государственного долга, так как финансировать такую крупную сумма из Фонда национального благосостояния специалисты считают нерациональным.

Кудрин допустил падение ВВП России на 8% в 2020 году.

Видео: kremlin.ru