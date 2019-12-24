Кудрин допустил падение ВВП России на 8% в 2020 году

Такое может произойти при пессимистичном сценарии.

Глава Счетной палаты допустил падение ВВП РФ до 8% к концу 2020 года, передает "РИА Новости". По словам Алексея Кудрина, такое падение последний раз был в 2009 году.

Такое может произойти при пессимистичном сценарии. Кудрин допустил умеренный сценарий, когда падение ВВП составит 3-5% к концу года. Это означает, что правительство должно пойти на "нестандартные меры по поддержке экономики", пояснил министр.

Глава Счетной палаты не исключил прямого субсидирования отдельным отраслям. Кудрин отметил, что траты резервного фонда могут оказаться больше запланированных.

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