FT: ЕС срочно разрабатывает пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией

В ЦБ Армении ранее рассказали о способах нивелирования негативных последствий за счет диверсификации рынков сбыта и сохранении объема экспорта.

ЕС срочно разрабатывает пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией. Европейская комиссия в срочном порядке готовит пакет мер по улучшению торговых отношений с Ереваном в связи с экономическими ограничениями со стороны Москвы. Соответствующими данными с читателями поделились западные журналисты из издания The Financial Times (FT) со ссылкой на четыре собственных источника. Ограничения со стороны российского руководства на ввоз армянских товаров в страну могут привести к падению национального уровня ВВП Армении вплоть до двух процентов. Такими статистическими данными с журналистами поделился местный председатель Центрального банка Мартын Галстян, слова которого приводят представители новостного издания News.am. Эксперт пояснил, что такой сценарий станет реальностью при условии, если производители не найдут альтернативные каналы сбыта своей сельскохозяйственной продукции или будут вынуждены остановить работу.

Если экспорт значительно сократится и это не удастся нейтрализовать за счет других компонентов платежного баланса, например, притока капитала, ситуация может оказать давление на курс драма по отношению к доллару. Мартын Галстян, глава ЦБ Армении

В ЦБ Армении уточнили, что на долю экспорта в Россию приходится порядка шести процентов от общего объема экономической системы постсоветской страны. В результате уязвимые от экспорта отрасли в совокупности обеспечивают порядка 1,5–2 процентов от общего ВВП. А введенные Москвой ограничения по поставкам могут привести к избытку предложения на внутреннем рынке Армении. Такая проблема затронет производителей овощей, косточковых фруктов, газированной воды и части алкогольной продукции. Сейчас Евросоюз в Брюсселе разрабатывает "автономные торговые меры". Они призваны снизить тарифы на армянский продовольственный и сельскохозяйственный экспорт.

Россельхознадзор: ограничения на армянские товары не связаны с политикой.

Фото: Piter.tv