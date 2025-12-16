Россельхознадзор: ограничения на армянские товары не связаны с политикой

Сергей Данкверт уверен, что причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции в Армении, а не политики.

Ограничения Россельхознадзора на поставки некоторых продовольственных товаров с территории Армении вызваны не политическими решениями руководства страны, а выявленными нарушениями. Соответствующий комментарий в интервью журналистам "Российской газеты" сделал руководитель профильного ведомства Сергей Данкверт. Чиновник отметил, что проблемой стало то, как организовано производство продукции и как осуществляется контроль за ней в иностранном государстве. В частности, сейчас в Армении большое количество мелких фермеров занимается выращиванием и поставками товара на экспорт. При этом о между местным производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля и кооперации.

Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям. Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора

Глава Россельхознадзор добавил, что в результате тысячи пучков зелени собираются в одну машину, после чего контролирующие органы Армении должны проверить огромные объемы продукции , что физически просто невозможно это сделать. Сергей Данкверт подчеркнул, что контроль сельскохозяйственной продукции должен происходить непосредственно на этапе производства, но сейчас этого не хватает.

Россия ограничила ввоз подкарантинной продукции из Армении.

Фото: Piter.tv