Трамп сообщил о "хорошем разговоре" с Путиным по нефти

Глава США заявил, что страны-участницы сделки должны в ближайшее время объявить о заключенном соглашении.

Дональд Трамп сообщил о "хорошем разговоре" с Владимиром Путиным по нефти.Президент США добавил, что аналогичный разговор провел с королем Саудовской Аравии Салманом. По словам политика, член ОПЕК+ близки к соглашению по стабилизации энергетического мирового рынка и сокращению объемов добычи топлива.

У нас состоялся очень хороший разговор. Посмотрим, что произойдет. Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречалась. Я бы сказал, что они близки прокомментировал спикер

Дональд Трамп напомнил журналистам во время брифинга, что о завершении сделки окончательно может быть объявлено в пятницу, 10 апреля. По данным от президента США, разговор между участниками сделки продолжался более часа. Трамп заметил, что Америка не заинтересована в низкой стоимости нефти, так как это повлечет за собой мировой спад. Политик рассказал, что США удалось создать "прекрасный энергетический бизнес", в котором задействованы десятки тысяч рабочих.

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