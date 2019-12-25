ТРамп заявил, что в некоторых регионах распространение инфекции идет на спад.

США вышли на пик распространения коронавируса. Об этом сообщил президент страны во время брифинга с журналистами. Политик заверил собравшихся представителей прессы, что на данный момент в некоторых регионах количество заражений уже идет на спад.

Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс прокомментировал спикер

Ранее в пресс-конференции Белого Дома по распространению коронавируса принимал участие вице-президент США Майк Пенс. Чиновник рассказал, что в регионах с наиболее острой эпидемиологической ситуацией все больше наблюдаются признаки стабилизации. В качестве примера спикер привел такие города как Нью-Йорк, Денвер и штат Луизиана.

Напомним, что согласно последней статистике в Америке зарегистрировано 452 852 случая инфицирования COVID-19. По стране более 16 тысяч пациентов скончались от коронавируса.

В штате Нью-Йорк зафиксировали новый рекорд по числу жертв от COVID-19 за сутки.