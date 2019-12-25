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В штате Нью-Йорк зафиксировали новый рекорд по числу жертв от COVID-19 за сутки
Сегодня, 21:04
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nadezhda_sib

В штате Нью-Йорк зафиксировали новый рекорд по числу жертв от COVID-19 за сутки

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Последние дни количество жертв коронавируса в штате растет.

Штат Нью-Йорк побил "рекорд" по количеству смертей от коронавируса в сутки. За 1 день там скончались 799 человек. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на слова губернатора Эндрю Куомо. 

По словам губернатора штата, цифра будет расти. Накануне жертвами вируса стали 779 человек, а 8 апреля их число увеличилось на 20. 

Но также есть и положительные аспекты: снизилось количество госпитализированных за сутки, а также пациентов на ИВЛ и поступающих в отделение интенсивной терапии. 

Всего, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,35 млн случаев заражение новым коронавирусом. От COVID-19 скончались более 79,2 тыс. человек. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что США вышли на второе место по смертности от коронавируса. 

 

 

Теги: коронавирус, сша, штат нью-йорк
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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