Лидерство по количеству скончавшихся у Италии.

США вышли на второе место по смертности от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Всего от коронавируса в Соединённых Штатах скончалось 14 817 человек. На третьем месте в мире по количеству жертв COVID-19 Испания — там 14 792 умерших. Лидерство по количеству скончавшихся у Италии — там зарегистрировано 17 669 смертей от коронавируса.

Ранее мы рассказывали, что за минувшие сутки коронавирусом в России заразилось 1459 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Теперь общее количество заболевших новой инфекцией в РФ — 10 131 человек. В прошлые сутки в России зафиксировали 1175 случаев заражения.